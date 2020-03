On en sait un peu plus de la rocambolesque histoire de cette gamine détournée, violée et engrossée par le DG de l’Iseg. Après avoir annoncé en grandes pompes qu’il fait l’objet d’une cabale et porté plainte pour séquestration, diffusions de données personnelles, Mamadou Diop, qui est attendu devant les policiers, n’est jamais venu au rendez-vous. Du coups les policiers sont partis à sa recherche.

Dénoncé auprès de la brigade des mœurs du commissariat central de Dakar pour détournement de mineure, viols répétés suivi de grossesse, c’est auprès des policiers de la division de la cybercriminalité que M. Mamadou Diop, le Directeur général de l’Iseg, comptait mener sa contre offensive, en portant plainte contre la jeune Djeyna Baldé et ses frères, accusés d’avoir diffusé des données personnelles qui le présente dans des positions inconfortables. Mais, après avoir passé la journée à attendre le plaignant, les policiers sont obligés de se rendre compte de l’évidence: Mamadou Diop ne viendra pas à la convocation.

Et les policiers décidés à faire la lumière sur cette affaire ne comptent nullement ranger ce dossier aux oubliettes. A en croire des sources judiciaires, contactées par Kewoulo, « la police, qui l’a attendu depuis 10 heures, est en route pour aller le chercher, chez lui. » Attendu pour s’expliquer sur les accusations de viols répétés, de détournement de mineure, Mamadou Diop a voulu brouiller les pistes, en portant plainte contre de jeunes filles, amies de Djeyna Baldé, qu’il accuse de « séquestration » et « de diffusion de données personnelles. »

Et celles ci, accompagnée de Me Clédor Ciré Ly, désormais leur avocat avec Me Tall, les jeunes filles conduite par Djeyna Baldé sont, depuis 10 heures ce matin, dans les locaux de la Division de Cybercriminalité. « Ce qui est rageant dans cette histoire, c’est que Djeyna, malgré sa grossesse de 8 mois, est venue spontanément répondre aux convocations des policiers. » Soutient notre source. Et, au moment où ces lignes sont écrites, le Directeur général de l’Institut Supérieur de l’Entrepreneuriat et de la Gestion de Dakar et père de la chanteuse Abiba est recherché par toutes les polices.