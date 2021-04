Les choses ont bougé dans la situation administrative du capitaine Seydina Oumar Touré. Après 40 jours d’arrêt de rigueur et alors que seuls 5 jours le séparaient de sa remise en liberté, voila qu’une nouvelle décision est tombée. Hier soir, Kewoulo a appris de sources militaires que “la sanction du ministre” des Forces Armées est tombée. A en croire ces confidences obtenues par Kewoulo, le capitaine Oumar Touré va rester 15 jours supplémentaires en détention militaire à la caserne de Mbao. Et les sanctions le concernant sont loin d’être finies.

Il avait décidé de faire don de soi, en s’opposant à la volonté du ministre de la justice, Malick Sall, comme de celle du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, qui voulaient que les gendarmes chargent et arrêtent Ousmane Sonko, accusé qu’il était de “viols suivis de menaces de mort” par la masseuse Adji Raby Sarr. Si, pour la gendarmerie comme pour le gouvernement, le capitaine Oumar Touré est “un traître” voire “un déséquilibré mental” pour l’opinion et surtout pour les fédayins de Ousmane Sonko, c’est “un héro national.” Et bien, ce “traître” pour les uns, “héros” pour les autres, qui est en détention depuis le 12 mars dernier et devant finir son arrêt de rigueur le 25 avril prochain, va rester en prison militaire. Si pour le Code justice militaire, la sanction du général qui doit s’appliquer à un subalterne qui a manqué à ses devoirs est de 45 jours, différents types de sanctions sont en route pour le capitaine Oumar Touré.

Contrairement à ce qui est écrit par certains journalistes, le capitaine Oumar Touré n’a jamais déserté. Il a manqué à l’appel pendant 4 jours voire 5. Selon le Code de justice militaire, “est considéré comme déserteur celui qui aura manqué à l’appel pendant 6 jours.” Lorsque ce fait est constaté, c’est au supérieur direct du déserteur de signaler cette désertion et de faire un rapport contre son subalterne. Et les sanctions prévues par le Code de justice militaire peuvent mener jusqu’à un emprisonnent de 3 ans ferme si l’officier déserteur a abandonné son poste en temps de paix. Et s’il est resté à l’intérieur du pays. Dans le cadre du capitaine Oumar Touré, on parle plutôt de manquement à ses devoirs et d’insubordination envers ses chefs. Pour cela, c’est la gendarmerie qui doit sanctionner d’abord avec ce qu’ils appellent “la sanction du général.” Elle est tombée le vendredi 12 mars dernier et est de 45 jours.

Pendant ce temps, le ministre des forces armées qui a reçu le rapport du chef direct de l’officier subalterne, le commandant Abdou Mbengue, va lui aussi décider de “sa sanction” à infliger à l’officier récalcitrant. Pour sa part, Me Sidiki Kaba a décidé 15 jours de taule. Au total ça fera 60 jours, le 10 mai prochain. Et le capitaine Oumar Touré ne sera, pour autant, pas libre. Pendant ce temps, la justice pourra décider de son sort en visant des infractions pénales qui pourront lui être reprochées comme la violation du secret de l’enquête etc…”Mais, à l’étape actuelle de l’enquête ouverte par DNR, la délégation nationale du renseignement, que le capitaine Oumar Touré soupçonnait de le faire suivre par des hommes, aucune preuve n’a été trouvé que c’est lui qui a fait fuiter le PV des auditions de Adji Sarr et compagnie“, ont soufflé des sources judiciaires à Kéwoulo.

Contrairement à ce qui se dit ça et là, le capitaine Oumar Touré reste gendarme. Pour devenir un officier de gendarmerie, il avait signé un contrat décennal. Or, l’ancien officier en second de la Section de Recherches n’avait que 8 ans de service quand l’affaire Adji Raby Sarr est survenue. Aussi, en tant que officier, il ne pouvait pas décider, de lui-même, de quitter la gendarmerie. Sa demande de démission doit parvenir au chef de l’Etat qui appréciera le bien fondé ou non de cette demande qui ne semble, pour le moment, motivée que par les appréciations du capitaine Oumar Touré. C’est après plusieurs réunions avec ses conseillers mais aussi avec les chefs militaires que le président Macky Sall décidera si le capitaine Oumar Touré doit être ou non radié des rangs des officiers de la gendarmerie du Sénégal. En résumé, le chemin de la liberté est encore long et sinueux pour le jeune et révolutionnaire capitaine Oumar Touré.