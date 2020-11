Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé au chevet des étudiants de L'ASEPROK

C’est un communiqué officiel de l’association des étudiants originaires de Kolda qui sonne l’alerte. Dans un document rendu public et dont Kewoulo a eu connaissance, les potaches ont fait savoir que “au moment où les autorités des autres communes remuent terre et ciel pour que leurs étudiants soient dans de très bonnes conditions, le maire de la commune de Kolda, M. Abdoulaye Bibi Baldé, essaye de fragiliser l’ASEPROK” en mettant à la disposition du mouvement des élèves et étudiants Républicains du département de Kolda un appartement pour leur assurer des conditions d’études décentes. Tandis que les autres sont laissés à eux-mêmes.

“Ce logement, a fait savoir l’amicale des étudiants, pris en charge par le maire pour une année a coûté 2. 400. 000 F, soit 200.000 F CFA par mois.” Ont fait savoir les étudiants. Et la mairie de Kolda a intégralement payé cette somme destinée à régler les loyers des étudiants républicains uniquement. “Pendant ce temps, il n’a donné que 1 000 000 de F. CFA comme subvention, pour cette année, à l’Aseprok” qui est la structure mère des étudiants du département de Kolda et qui n’est affiliée à aucun parti politique. “Cette situation, que déplore l’Aseprok, est inadmissible” ont fait savoir les étudiants. Faisant le parallèle de ce qui se fait ailleurs, les étudiants koldois ont fait savoir que “la subvention de l’amicale de Sédhiou est de 6 000 000 de FCFA et celle de Ziguinchor 10 000 000 de FCFA“, aimeraient voir leur maire, Abdoulaye Bibi Baldé faire de même.

Après avoir fait cette comparaison, l’Aseprok a déclaré que “ces deux structures -suscitées- sont communales contrairement à l’ASEPROK qui est départementale.” Cette comparaison et la précision qui les ont suivies ont été faites pour rappeler que “la somme que la mairie a mis à la disposition de l’ASEPROK est très minime pour prendre en charge (leurs) préoccupations.” Lançant un cri de cœur à l’intention de leurs autorités municipales, l’amicale des étudiants de Kolda a fait savoir que ses membres sont dans une situation sociale très critique; parce que ils n’ont qu’un seul appartement à leur disposition. Faisant dans un jeu de mots dont eux seuls ont les codes, les étudiants de Kolda ont fait savoir que “le maire est resté en carafe face à cette situation.”

Afin que nul n’ignore leurs déplorables conditions d’existence, les étudiants de Kolda ont fait savoir aux autorités politiques de la région qu’ils n’accepteront pas une éventuelle division de ses membres. Et l’Asprok a rappelé qu’elle est la structure mère qui regroupe tous les étudiants koldois sans distinction d’appartenance politique. De ce fait, “soutenir notre structure, c’est soutenir tous les étudiants koldois. Les actes posés par le maire de Kolda sont séparatistes”, ont déploré les étudiants qui croient savoir que le maire essaye de mettre en mal l’amicale et nos pairs étudiants. Ce disant surpris par les actes posés par leur maire, l’Aseprok a fait savoir que “ce comportement-là ne devrait pas venir de lui. Il est sensé fédérer les étudiants et non pas les séparer.“