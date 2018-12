Quinze ans après la naissance des bébés siamois Awa et Adama Ndoye de Yoff, collées à la naissance et miraculeusement séparées par le Pr Mamadou Ndoye et son équipe (voir Le Témoin de la semaine dernière), ce mercredi 19 décembre, c’était au tour de l’hôpital pour enfants Albert Royer de réussir à son tour un exploit ayant consisté à séparer des sœurs siamoises 48 jours après leur naissance à l’hôpital de Pikine. «Le cas de Le Dantec constituait une première au Sénégal. De toute ma pratique, je pense que j’ai eu à rencontrer une dizaine de jumeaux siamois qui n’ont malheureusement pas survécu. Ce sont les deux cas présents qui ont eu à bénéficier d’une intervention chirurgicale», a informé le professeur Gabriel Ngom, principal auteur de la prouesse de l’hôpital Albert Royer.

La réussite de cette opération extrêmement difficile et quasi miraculeuse, le professeur Ngom l’explique par une bonne planification avant l’intervention. « Tous les acteurs qui devaient être impliqués pour la réussite de l’intervention chirurgicale ont été engagés. Les radiologues pour nous dire exactement par quel organe ces siamois ont été unis, les néonatologies, c’est-à-dire les pédiatres qui s’occupent des enfants, les anesthésistes qui doivent anesthésier les enfants, les chirurgiens qui doivent opérer les siamois. Tout ce

beau monde a été mis à contribution avant l’intervention chirurgicale et a régulièrement tenu des réunions de coordination pour planifier cette opération ».

En plus de cette parfaite collaboration et planification, l’équipe a bénéficié de l’appui de la direction de l’hôpital Albert Royer. D’après le Pr Ngom, les siamoises devaient être opérées la semaine dernière mais l’équipe a rencontré des problèmes techniques et a pu bénéficier de l’appui de la directrice qui l’a finalement aidée à trouver une solution à ces problèmes. Ce qui fait dire au professeur Gabriel Ngom qu’il y a eu le concours de tout le monde, de

tout le personnel médical et paramédical qui a donné tout ce qu’il fallait pour la réussite de l’intervention chirurgicale sur les deux sœurs siamoises. «Nous sommes partis dans d’autres structures chercher du matériel qui manquait un peu à l’hôpital. Et c’est un peu tout cela qui a contribué à faire de la chirurgie et de l’anesthésie une réussite » témoigne le Professeur Ngom en signe de reconnaissance à ses autres collègues praticiens.

S’agissant de l’opération proprement dite, toutes les sommités étaient dans le bloc opératoire pour que chacun puisse donner son idée par rapport à tel ou tel acte afin de pouvoir réussir l’intervention chirurgicale. «Je pense qu’il y a eu un concours de beaucoup de circonstances qui ont fait que cette opération des siamoises a été une réussite»,commente en toute modestie le Professeur Gabriel Ngom. Des jumelles appelées à vivre très longtemps sans aucun problème. Après l’opération, les siamoises ont à présent tous leurs organes en place. Ce qui fait dire au brillant chirurgien ayant dirigé l’équipe qu’il n’y a pas de raison que les deux sœurs séparées avec succès ne puissent pas vivre comme des enfants qui sont nés sans malformation.

« Elles peuvent parfaitement vivre pendant très longtemps parce que tous les organes sont présents »,confirme le professeur tout en soulignant qu’il faudra les suivre surtout pour s’enquérir de leur croissance. Seul problème, fait savoir le professeur Ngom, l’un des jumelles a une petite malformation cardiaque qui a été détectée par le cardiologue de l’hôpital d’enfants. Albert Royer qui va continuer à suivre ce cas. «Ce n’est pas une malformation très très grave incompatible avec la vie, ce sont des jumelles qui sont parfaitement viables et qui peuvent vivre très longtemps », rassure le professeur Ngom.

Sur la question de savoir comment lessiamoisesse sont fusionnées, le professeur Gabriel Ngom d’expliquer : « On ne sait pas ce qui crée les siamois. En revanche, on sait que la malformation survient entre la deuxième semaine et la troisième semaine de la grossesse. Ce sont des anomalies de séparation. Normalement, ces deux jumelles devraient naître séparément, mais entre la deuxième et la troisième semaine de la grossesse, il y a eu des évènements qui se sont passés et qui ont fait que cette séparation n’a pas eu lieu» explique avec beaucoup de pédagogie le Pr Gabriel Ngom tout en renseignant que la mère des enfants a fait beaucoup d’échographies et que les deux premières renseignaient que c’était un seul enfant. Comme quoi, la science n’est pas toujours infaillible…

Ousmane THIOR

Le Témoin