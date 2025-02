Serigne Moustapha Ibn Serigne Saliou : Un Héritage Spirituel et Intellectuel Inestimable

L’Islam vient de perdre une figure emblématique, une lumière qui illuminait son chemin sur terre. Dès sa jeunesse, en 1988, Serigne Moustapha Ibn Serigne Saliou s’était illustré par son engagement en faveur de la paix entre l’Iran et l’Irak. Ses interventions remarquables ont captivé le monde musulman, suscitant une reconnaissance officielle des États concernés, qui ont adressé plusieurs lettres de félicitations au président sénégalais de l’époque.

Stupéfait par l’ampleur des courriers diplomatiques reçus, le président Abdou Diouf a tenu à rencontrer le représentant de Serigne Abdoul Ahad, Khalife Général des Mourides, lors d’une réunion internationale des Turuq Sufiyya, sollicitée pour une médiation entre ces deux peuples frères.

En juin 1996, lors du Sommet de l’Habitat à Istanbul, sa participation a transcendé les valeurs du Mouridisme et de l’Islam engagé. Il a su, devant une assemblée mondiale, magnifier l’héritage spirituel de Touba, une ville consacrée à cette occasion comme un exemple unique de modernité et de spiritualité harmonisée.

Serigne Moustapha Ibn Serigne Saliou n’était pas qu’un érudit. Il était un homme de foi, un homme de Dieu. Un intellectuel de haute facture, un guide éclairé dont l’influence dépassait les frontières du Mouridisme.

Bénéficier de ses enseignements, c’était contempler l’éclat lumineux et captivant de sa spiritualité. Son éloquence fascinait ses auditeurs, et ses discours, d’une fluidité inégalable, laissaient une empreinte indélébile dans les cœurs.

Il a marqué l’histoire en inaugurant l’ère des discours en arabe lors des cérémonies religieuses au Sénégal. Mais son génie résidait aussi dans sa capacité à s’exprimer sans support écrit, récitant avec une maîtrise parfaite de la prose, du vocabulaire et de la grammaire arabe. À travers ses interventions, il transmettait l’essence même de l’Islam et du Mouridisme, avec une aisance et une profondeur qui forçaient l’admiration.

Sa disparition laisse un vide immense dans la ville sainte de Touba, où ses dernières apparitions avaient insufflé une ferveur indescriptible, attestée par les témoignages d’affection et de respect.

Qu’Allah lui accorde Sa grâce.

Que le Prophète (PSL) l’accueille au Paradis.

Que Serigne Touba l’honore de Sa bénédiction.

Samba DIOUF. Juriste Consultant en économie numérique