Serigne Fallou Ndiaye, 3 ans, retrouvé mort dans un bassin d’eau à Touba

Ce mercredi 25 décembre, alors que les enfants de son âge fêtaient Noël, Serigne Fallou Ndiaye avait, lui, rendez-vous avec la mort. Âgé de seulement 3 ans, son corps sans vie a été retrouvé dans un bassin d’eau. Le drame a eu lieu au quartier Darou Khoudoss à Touba.

«Il était parti avec ses amis. Et quand ils ont voulu boire, ils se sont dirigés vers un bassin d’eau chez une voisine. Ses amis sont revenus après avoir bu. Quelques heures plus tard, sa maman est venue nous signaler sa disparition. Puis, soudain, nous avons été alertés par la voisine. Mais c’était trop tard, il était déjà mort. Il avait fait plus de deux heures dans le bassin», a expliqué Abdoulaye Ndiaye, son oncle.