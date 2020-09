Sensec-Ue : Pose de la première pierre du centre national de formation de police judiciaire

Après la police nationale qui a reçu le 29 mai dernier 26 véhicules dans le cadre du programme Sensec-Ue, la gendarmerie nationale, elle aussi, s’apprête à étrenner un nouveau centre national de formation de police judiciaire (Cnfpj).

La pose de la première pierre de ce centre financé dans le cadre de ce programme Etat du Sénégal-Union Européenne, s’est tenue ce jeudi à la caserne Mame Bounama Fall de Ouakam sous la présidence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba et en présence de la chef de la délégation de l’Ue, Irène Mingasson.

Programme de coopération pour la sécurité entre le Sénégal et l’Ue, doté d’un budget de 10 millions d’euros (6,5 milliards de francs cfa), Sensec-Ue comprend 3 volets à savoir : lutte contre le crime organisé et le terrorisme ; contrôle et surveillance des frontières ; appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.

Ceci, à travers une modernisation des méthodologies et des protocoles, des plans de formation de personnels, en appuyant la formation continue de la division de cybercriminalité, la création de la brigade antiterroriste, ainsi que l’amélioration de la police technique et scientifique et du groupe de recherche et d’interpellation.