Sénégal : Recommandations fortes de l’Institut Gorée concernant la situation politique

L’Institut Gorée évoque la crise politico-judiciaire aiguë au Sénégal, marquée par des confrontations de violences rares entre forces de sécurité et manifestants.Affrontements suite au verdict du jeudi 1er juin, qui s’est officiellement soldé par 16 morts, plusieurs blessés, 500 arrestations, destruction massive de biens publics et privés, etc.

Le Center for Democracy, Development and Culture in Africa, dans un communiqué, a déploré la perte de vies humaines avant de s'incliner devant la mémoire des disparus. L'Institut Gorée regrette la destruction de la propriété publique et privée et les graves conséquences négatives de la crise pour l'économie sénégalaise dans un contexte de préparation à l'Eid El Kebir connu pour être une période de grande circulation de l'économie locale », lit-on dans le document.

Le Gorée Institute a formulé les recommandations suivantes :

L’Institut Gorée ▪ Regard sur la spirale et l’intensité de la violence depuis mars 2021 ;

Considérant une éventuelle exclusion électorale de l’opposant Ousmane SONKO lors de l’élection présidentielle de 2024 en matière de justice ;

Considérant la position ni positive ni négative du Président de la République sur sa candidature éventuelle à l’élection présidentielle de 2024;

Considérant la vigoureuse opposition du F24 à la candidature du Président de la République sortant à l’élection présidentielle de 2024;

Considérant qu’une partie importante des partis d’opposition ne participe pas au dialogue national;

Considérant le lancement prochain de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal;

Prendre en considération le contexte sécuritaire et l’instabilité politique et institutionnelle de la sous-région.

Afin de préserver et de renforcer l’exception sénégalaise, le Gorée Institute invite :

Le Président de la République, renforcé par ses prérogatives constitutionnelles, à utiliser l’ensemble des mécanismes politiques pour apporter une solution définitive à cette crise;

L’État d’assurer l’expression pacifique des libertés individuelles et collectives, et de mettre fin à la vague d’arrestations d’opposants et de militants;

Que la majorité présidentielle et l’opposition donnent la priorité aux voies politiques pour résoudre la crise et restent fidèles à la tradition sénégalaise du dialogue;

Les forces de défense et de sécurité pour maintenir leur position républicaine fortement appréciée par la communauté sénégalaise et internationale;

Les médias pour poursuivre la promotion de la culture de la paix, l’harmonie nationale et la censure de tout discours haineux pouvant contribuer à la rupture de la paix sociale;

Le peuple sénégalais à rester calme et à éviter tout discours ou acte susceptible de nuire à la paix sociale.

