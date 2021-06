L’avion présidentiel acheté au courant du mois de mai dernier, a effectué son premier vol d’essai selon L’Observateur. L’Airbus A-320neo de la Présidence de la République qui doit en principe atterrir sur la piste de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar en juillet prochain, a été mis en marche.

L’avion présidentiel sénégalais flambant neuf, le Airbus A320neo a coûté la coquette somme de 57 447 235 356 F CFA et devrait remplacer l’A319 présidentiel âgé de vingt ans. Pour justifier son achat, le gouvernement a affirmé que le premier appareil acquis en seconde main en novembre 2010, mis en service en mars 2011, est devenu vétuste.

Après deux décennies d’opérations, l’A319 baptisé «La Pointe Sarène» nécessitait de fréquentes et onéreuses visites techniques, et par conséquent, de longues périodes d’immobilisation et des dépenses de location d’aéronefs pour assurer les missions présidentielles.