Sénégal : Les professionnels des médias exigent l’arrêt des poursuites judiciaires contre des journalistes

La Coordination des associations de la presse (Cap) exige la libération “sans condition” du journaliste chroniqueur judicaire de Walftv Pape Ndiaye. Elle demande l’arrêt des poursuites contre les autres journalistes, Babacar Touré et Pape Alé Niang, à l’occasion de la journée mondiale de liberté de la presse célébrée le 03 mai.

« A l’heure où partout dans le monde, on célèbre la journée Internationale pour la liberté de la presse, un journaliste sénégalais est encore dans les liens de la détention. Malgré les alertes et les nombreuses condamnations des associations de la presse et de la société civile, les autorités continuent à maintenir le chroniqueur de Walfadjri en prison, en violation totale de ses droits. Babacar Touré vient d’être placé sous contrôle judiciaire. Il est inculpé pour diffamation, mise en danger de la vie d’autrui et diffusion de fausses nouvelles puis mis en liberté provisoire », a déclaré secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), Bamba Kassé.

Selon M. Kassé, la presse sénégalaise vit des heures difficiles. Avant Babacar Toure et Pape Ndiaye, Pape Ale Niang de Dakar Matin était en détention, pendant presque deux mois, à la prison de Sébikotane. Sur ce, il invite « les autorités à protéger l’intégrité physique des professionnels médias ». Et exige « l’application de la nouvelle convention collective ».

Pis, la Coordination des associations de la presse estime qu’il est temps de finaliser les travaux sur l’élaboration de la loi sur l’accès à l’information avec une implication inclusive des acteurs des médias, afin qu’elle puisse être votée et mise en œuvre dans les plus brefs délais.

Bamba Kassé et cie appellent «les professionnels des médias à s’impliquer activement dans les travaux qui vont « bientôt démarrer concernant les Assises nationales des médias. La Cap « invite tous les confrères et consœurs à se mobiliser pour continuer à lutter pour la préservation de ses acquis et I ‘ensemble de nos droits ».