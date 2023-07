Sékou Koureissy Condé : « Je suis le meilleur candidat pour la Guinée »

L’ordre constitutionnel va être rétabli en Guinée en début 2025, si le Colonel Doumbouya, président de la Transition, respecte son engagement d’organiser des élections présidentielles lesquelles il ne participera pas. Et pendant que l’opposant principal du régime déchu de Alpha Condé est en exil après avoir été cité dans une affaire de mal gouvernance, les cartes semblent être rebattues. L’ancien ministre de la Sécurité, député et Secrétaire général du Comité national de Transition (2010), Sékou Koureissy Condé est convaincu qu’il est le meilleur profil pour rassembler les Guinéens autour d’un projet politique à même d’instaurer une stabilité et mettre le pays dans les rampes du développement.

Dans cet entretien qu’il accorde à PressAfrik, le Président de l’Alliance pour le Renouveau National (ARENA), appelle les actuelles autorités guinéennes à fixer une date limite à la Transition et à l’opposition de parler un même langage au lieu d’adopter une attitude de défiance vis-à-vis du CNRD. Il aborde aussi sa vision de la politique étrangère et appelle à des élections libres, transparentes et surtout inclusives.

Le Directeur Exécutif de « African Crisis Group », Cabinet conseil à statut associatif, ACG, dont le siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso annonce son retour en Guinée dans un mois et assure que son parti a déjà commencé le travail de terrain en vue des prochaines échéances électorales. Entretien !