Samir Nasri s’engage libre avec Anderlecht

À 32 ans, Samir Nasri va découvrir le championnat belge. Libre, l’ancien marseillais s’est engagé avec Anderlecht pour une saison, plus une en option.

En fin de contrat à West Ham après six mois en demi-teinte (2 passes décisives en 6 matches), Samir Nasri (32 ans) s’est engagé libre pour une saison (plus une en option) avec Anderlecht, comme nous l’annoncions. Les Mauves ont pu compter sur Vincent Kompany, de retour au club en tant qu’entraîneur-joueur, pour attirer l’ancien marseillais, qu’il a côtoyé à Manchester City entre 2011 et 2017.

Sur le site du club, Nasri a expliqué son choix : « J’ai reçu tout un tas de belles offres, mais c’est finalement avec beaucoup de conviction que j’ai choisi le RSC Anderlecht. Vincent Kompany fut mon coéquipier à Manchester City entre 2011 et 2017. Je le connais très bien et je sais quel projet il a en vue pour le RSC Anderlecht. Avec Vincent et avec toute l’équipe, je vais mettre tout en oeuvre afin que ce projet soit une réussite ».

L’Equipe