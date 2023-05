«Sadio Mané tient à rester en Bayern», Fabrizio Romano

C’est à nouveau le spectacle de la star sénégalaise en Allemagne. D’après les informations de Sky Sport Allemagne, Sadio Mané a montré qu’il voulait commencer par le Bayern de Munich. La presse allemande a ajouté que l’entraîneur allemand de l’entraînement bavarois ne compterait plus sur lui. Ce qui n’est qu’une rumeur vient d’être balayée du revers de la main par le journaliste sportif spécialisé en transfert, Fabrizio Romano.

Sachez que Sadio Mané a toujours envie de rester dans le Bayern la saison prochaine. Mané et sa branche ROOF n’ont aucune intention de partir du club. Mané est le germe du projet au Bayern, il entretient d’excellentes relations avec Tuchel et espère rester et gagner des titres la saison prochaine », a-t-il écrit sur son compte Twitter.