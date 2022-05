Sadio Mané au Bayern : le montant réclamé par Liverpool

Sadio Mané semble plus près de quitter Anfield, le jardin de Liverpool, que d’y rester au-delà de la fin de son contrat actuel, en juin 2023. D’après taggat.sn, repris ce mardi par Stades, l’attaquant des Reds, qui a refusé de prolonger son bail dans le Nord de l’Angleterre, a trouvé un accord avec le Bayern Munich. La même source indique que la balle est désormais dans le camp des dirigeants des clubs anglais et bavarois, qui doivent s’entendre sur le montant d’un éventuel transfert du Sénégalais.

Le quotidien sportif, citant The Athletic, rapporte que Liverpool a déjà fixé le montant du transfert du meilleur joueur de la dernière CAN : 50 millions d’euros (un peu plus de 30 milliards de francs CFA). Un chiffre supérieur à l’offre que s’apprêterait à faire le Bayern Munich pour enrôler Sadio Mané. En effet, selon diverses sources crédibles, les champions d’Allemagne ont préparé une enveloppe variant entre 30 et 40 millions d’euros (entre 19,5 et 26 milliards de francs CFA).

Dans tous les cas, entre Sadio Mané et Liverpool, le divorce semble acté.