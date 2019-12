Rwanda: campagne de vaccination contre Ebola

Le Rwanda a lancé ce dimanche 8 décembre une campagne de vaccination préventive contre la maladie à virus Ebola. Une campagne centrée sur la province de l’Ouest, frontalière de la République démocratique du Congo, durement touchée par la maladie depuis août 2018.

Il s’agit d’une campagne de vaccination sur la base du volontariat, expliquent les autorités rwandaises. Les populations concernées sont essentiellement celles qui traversent régulièrement la frontière, explique le docteur Sabin Nsanzimana, directeur général du Centre biomédical du Rwanda. « Cette campagne va couvrir à peu près 200 000 personnes, précise-t-il. Nous pensons couvrir toute la province de l’Ouest. Surtout les personnes qui traversent les frontières régulièrement, qui sont bien sûr exposées d’une façon ou d’une autre à ces risques. Il n’y a pas de distinction de profession ou de profil. »

Et le docteur Sabin Nsanzimana de rappeler que cette campagne de vaccination n’est pas la première dans le pays : « C’est la deuxième étape d’une vaccination qui a été menée aussi au début de cette année. On avait ciblé les personnels de santé et surtout les gens qui sont en première ligne de la lutte contre le virus Ebola. Et cette fois-ci, on ne se limite pas seulement au personnel de santé et aux personnes qui sont en première ligne, mais aussi à la population des deux côtés, qui traverse la frontière. Presque tous les jours, il y a des mouvements de population. Donc aujourd’hui, les personnes qui ont reçu la première dose vont revenir pour la deuxième dose, après deux mois. Il y a toute une structure de suivi. »

L’épicentre de l’épidémie en RDC, qui a fait plus de 2 200 morts depuis août 2018, se situe à 350 km au nord de Goma, dans la région de Beni-Butembo, et marginalement dans la province de l’Ituri.