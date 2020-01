Rugby U20 / Barthes Trophy : Le Sénégal, dans le groupe B, avec le Zimbabwe, la Namibie et la Côte d’Ivoire.

Au cours du Barthés Trophy, le seul tournoi junior d’Afrique, 8 équipes nationales U20 se disputeront le titre. En 2020, les équipes participantes sont les suivantes (dans l’ordre du classement actuel) : Kenya (champion d’Afrique en titre), Namibie, Sénégal, Madagascar, Tunisie, Zimbabwe, Côte d’Ivoire et Zambie.



Selon le format du tournoi, le vainqueur de l’édition 2020 sera connu au terme du match opposant le premier du groupe A à celui du groupe B. Suivant le même schéma, on aura le match entre les 2e (pour les 3e et 4e places), entre les 3e (pour les 5e et 6e places) et les 4e (pour les 7e et 8e places) pour ainsi établir le classement définitif de la compétition.



L’édition 2020 de la CAN U20 (Barthés Trophy) se déroulera les 19, 22 et 26 avril à Nairobi (Kenya).



Poule A : Kenya, Madagascar, Tunisie, Zambie



Poule B : Namibie, Sénégal, Zimbabwe, Côte d’Ivoire



Calendrier des matchs :



Avril 19, 2020



M1 : KEN c/ ZAM



M2 : MAD c/ TUN



M3 : NAM c/ CIV



M4 : SEN c/ ZIM



Avril 22, 2020



M5 : Looser M1 c/ Looser M2



M6 : Looser M3 c/ Looser M4



M7 : Winner M1 c/ Winner M2



M8 : Winner M3 c/ Winner M4



Avril 26, 2020



M9 : A4 c/ B4



M10 : A3 c/ B3



M11 : A2 c/ B2



M12 : A1 c/ B1