Rufisque : Un accident fait dix blessés dont un dans un état grave

Un accident de la circulation est survenu ce vendredi 28 juin 2019 dans la matinée entre Ndiakhirate et Niakourab, dans le département de Rufisque. Le bilan fait état de dix (10) blessés dont un (1) dans un état grave. À l’origine, un carambolage entre un camion, un bus tata et un véhicule particulier.



L’adjudant Adama Ndoye, chef de garde 14e compagnie des sapeurs-pompiers revient sur l’accident : «Il s’agit d’un accident de la circulation concernant trois véhicules automobiles et un véhicule à tranchant animal, occasionnant 10 blessés légers et un blessé grave. Ils ont tous été évacués à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque ». Et, rassure-t-il : « Pratiquement, il n’ y avait pas de victime en état de danger ».



Selon Sud Fm qui donne l’information, le chauffer du bus Tata a pris la fuite.

