Rufisque : un jeune arrêté pour meurtre, l’arme du crime retrouvée

Âgé de 19 ans, A. M. Baldé, pêcheur domicilié à Darou Rahmane, a été placé en garde à vue au commissariat de Rufisque après la découverte du corps de Bara Fall.

Arrêté ce vendredi vers 08h au jardin public près de la compagnie de gendarmerie, le mis en cause a reconnu avoir mortellement frappé la victime avec un tesson de bouteille lors d’une bagarre.

L’arme du crime a été retrouvée en sa possession et est désormais consignée au poste pour les besoins de l’enquête, rapporte Libération dans son édition de ce samedi 30 août.