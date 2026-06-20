Criminalité pastorale : Traqué par les caméras de Touba, un gang de voleurs de bétail s’effondre à Ndamatou

Une offensive de police judiciaire, menée ce jeudi 18 juin 2026 par le commissariat d’arrondissement de Ndamatou, a permis de démanteler un réseau de voleurs de bétail opérant en voiture. Confondus par les images d’un système de vidéosurveillance de Touba, deux des trois membres du gang ont été placés en garde à vue, leur véhicule logistique mis sous scellés et une partie du butin récupérée.

L’œil des caméras privées resserre l’étau autour des pilleurs de cheptel dans la cité religieuse. Les limiers de Ndamatou ont neutralisé ce jeudi une équipe de malfaiteurs spécialisés dans le vol de bétail commis en réunion avec usage d’un moyen de locomotion. L’enquête, déclenchée à la suite d’une plainte déposée le 14 juin 2026 par un habitant du quartier Darou Marnane spolié de deux brebis, s’est appuyée sur les outils technologiques modernes pour identifier le mode opératoire des suspects en un temps record.

Le scénario de la Peugeot 306 verte capté par la vidéosurveillance

L’analyse technique de la scène de crime a constitué le pivot de la manœuvre de la police nationale :

L’indice visuel : L’exploitation approfondie des bandes de vidéosurveillance d’une propriété privée a révélé le manège des auteurs du vol, au nombre de trois.

La logistique : L’équipe opérait en plein jour à bord d’une berline de marque Peugeot 306 de couleur verte, un véhicule immédiatement intégré au fichier des cibles de la police.

L’interpellation : Grâce à un renseignement opérationnel, la voiture a été localisée et interceptée dans le quartier Nguiranène avec son propriétaire à bord.

Des aveux complets et une perquisition d’urgence à Bopo Tally

Passé aux aveux lors de son audition sous le régime de la garde à vue, le conducteur a détaillé l’économie interne du réseau. Il a admis la matérialité des faits avec deux complices et confessé avoir bradé les deux têtes de bétail pour un montant global de 110 000 francs CFA à un receleur établi à Bopo Tally. La poursuite des investigations dans la soirée de jeudi a permis de cueillir le deuxième suspect, qui a intégralement corroboré la déposition du premier.

Forts de ces révélations, les éléments de la police judiciaire ont opéré une descente ciblée au domicile du receleur présumé. Si ce dernier a réussi à prendre la fuite avant l’arrivée du panier à salade, la perquisition des lieux a permis de récupérer l’une des brebis volées. Sur instruction expresse du parquet, l’animal rescapé a fait l’objet d’une restitution provisoire à son propriétaire légitime, tandis que la Peugeot 306 a été immobilisée pour les besoins de la procédure. Les mandats de recherche s’activent pour localiser le troisième larron et le commerçant clandestin en cavale.