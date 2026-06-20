Selon Sport News Africa, la préparation du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 serait marquée par plusieurs difficultés extra-sportives susceptibles de perturber la sérénité du groupe. À quelques heures d’un match décisif contre la Norvège, des problèmes financiers, logistiques et administratifs alimenteraient les inquiétudes autour des Lions.

Le média révèle notamment que les primes destinées aux internationaux n’auraient toujours pas été versées, malgré les ressources perçues par la Fédération sénégalaise de football au titre de la CAN 2025 et de la qualification au Mondial.

Sur le plan logistique, des critiques viseraient également les conditions d’hébergement de la sélection aux États-Unis. Plusieurs joueurs jugeraient le camp de base éloigné des standards habituellement offerts à l’équipe nationale lors des grandes compétitions.

L’absence du chef cuisinier habituel de la sélection serait aussi pointée du doigt, certains joueurs étant contraints de se procurer eux-mêmes des repas à l’extérieur afin de répondre à leurs exigences nutritionnelles.

Sport News Africa évoque par ailleurs un contraste entre ces restrictions budgétaires et la présence aux États-Unis d’une importante délégation fédérale accompagnée de proches, dont les frais seraient pris en charge par la Fédération.

Le dossier du sélectionneur national, Pape Thiaw, constitue un autre sujet de préoccupation. D’après le média, le technicien n’aurait toujours pas signé un nouveau contrat et accumulerait plusieurs mois d’arriérés de salaire, alors même qu’il dirige l’équipe en pleine Coupe du monde.

Ainsi, derrière l’engagement affiché sur le terrain, la sélection sénégalaise évoluerait dans un contexte marqué par des tensions financières et organisationnelles, à un moment crucial de sa campagne mondiale.