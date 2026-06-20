La route a encore tué. Un terrible carambolage a fait deux morts et trois blessés graves ce vendredi matin sur l’axe Thiès–Tivaouane, plus précisément à hauteur de Lalane.

Le drame, survenu vers 7h30, a impliqué quatre véhicules : trois voitures particulières et un camion qui se sont percutés dans un choc d’une rare violence. Alertés, les éléments de la 21e compagnie des sapeurs-pompiers de Thiès, sous les ordres du capitaine Khoudia Ibra Mar, se sont immédiatement déportés sur les lieux.

Le bilan est lourd : deux personnes ont perdu la vie sur le coup. Les trois autres victimes, grièvement blessées, ont été évacuées en urgence vers l’hôpital. Alors qu’une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cette collision en chaîne, les autorités appellent les chauffeurs à la plus grande prudence à l’approche de l’hivernage.