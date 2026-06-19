Propos injurieux envers Ousmane Sonko : Abdoul Aziz Diop placé sous mandat de dépôt

Déféré ce vendredi par la Division spéciale de cybersécurité, Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial du président Macky Sall, va passer sa première nuit à la prison de Rebeuss.

Selon des informations exclusives de Seneweb, le politologue a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, pour discours contraires aux bonnes mœurs et insultes par le biais d’un système informatique.

Sauf changement de programme, cet ingénieur pétrolier et environnementaliste sera jugé en flagrant délit le mardi prochain.

Pour rappel, après avoir été notifié de sa convocation, Abdoul Aziz Diop s’était présenté hier, jeudi, à la DSC. Interrogé par les enquêteurs, il aurait reconnu être l’auteur des propos incriminés, mais n’aurait manifesté aucun regret ni présenté d’excuses lors de son audition. Le chef du parquet a alors ordonné son placement en garde à vue.

Abdoul Aziz Diop avait tenu des propos jugés extrêmement graves à l’endroit du président de Pastef, Ousmane Sonko, par ailleurs président de l’Assemblée nationale, ainsi qu’à l’endroit de ses militants.