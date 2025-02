Revue presse-Sénégal : Entre révélations, répliques et résilience

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo . Dans cette revue de presse, en ce vendredi 14 Février 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Plusieurs journaux mettent en avant des polémiques liées à la gouvernance et à la gestion des finances publiques. Le rapport de la Cour des comptes semble être au centre des débats, avec des titres comme “Les pilleurs traqués” (WalfQuotidien) et “L’APR doute de l’authenticité” (Le Dakarois). L’APR (Alliance pour la République, parti au pouvoir) est mentionnée à plusieurs reprises, notamment dans des accusations de détournement ou dans ses tentatives de défense face aux critiques (“Le pouvoir charge, l’APR réplique” – Enquête).

Justice et Affaires judiciaires

Le ministre de la Justice et le Garde des Sceaux sont cités sur des dossiers sensibles (“Le Garde des Sceaux fait planer le glaive de la justice” – POP). D’autres titres soulignent les actions du parquet financier et les suites judiciaires d’affaires de corruption ou de détournement (“Ce que le parquet financier demande au juge” – Libération). On retrouve aussi des mentions de Farba Ngom, homme politique influent, qui est au cœur d’une polémique judiciaire (“Farba relax, sort de son audition” – Les Échos).

Économie et Gouvernance financière

L’impact du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des ressources publiques est fortement mis en avant. Certains journaux adoptent un ton accusateur en dénonçant la mauvaise gestion et les détournements présumés, tandis que d’autres relaient la position du gouvernement en minimisant l’affaire.

Sport

Le sport est également un sujet clé, avec des titres sur la lutte sénégalaise, notamment des figures comme Modou Lô, Eumeu Sène et Balla Gaye (“Le CNG met Modou Lô, Eumeu et Balla Gaye sur la touche” – Point Actu Sport). Le football est aussi présent, avec le Jaraaf et Guédiawaye qui accèdent aux huitièmes de finale d’une compétition (“Jaraaf et Guédiawaye filent en huitièmes” – Le Dakarois Sport).

Société et Divers

La question de la sécurité et de la stabilité sociale est abordée avec des références aux tensions politiques et judiciaires. Un fait divers tragique est évoqué avec l’annonce d’un étudiant inhumé prochainement, ce qui peut refléter une affaire qui a marqué l’opinion publique. Un titre sur la Saint-Valentin apporte une touche plus légère dans cette revue dominée par des sujets politiques et judiciaires.

