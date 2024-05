REAL MADRID : LES STATISTIQUES FOLLES DU DUO VINICIUS – BELLINGHAM

Quand le Real Madrid dépensait un peu plus de 100 millions d’euros l’an dernier pour Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Real Madrid, les observateurs s’attendaient surtout à découvrir l’influence que ce phénomène pouvait avoir sur l’entrejeu des Merengue, moins dans le secteur offensif. Mais après moins d’un an dans la capitale espagnole, il s’est surtout distingué pour ses prouesses offensives. Positionné à la pointe haute du losange de Carlo Ancelotti, il s’est transformé en un véritable tueur avec 23 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.



Plus de 50% des buts

Soit quasiment les mêmes statistiques que le leader offensif des Madrilènes, Vinicius Junior, qui compte de son côté 23 buts et 11 passes décisives. Ce duo flamboyant aura porté le Real Madrid tout au long de la saison, et les statistiques sont éloquentes. Sur les 123 buts inscrits par les protégés de Carlo Ancelotti depuis le début de l’exercice, les deux hommes ont été impliqués sur 62 ! Cela représente un peu plus de 50% des buts des Merengue. Derrière eux, on retrouve Joselu et Rodrygo qui ont aussi apporté leur pierre à l’édifice avec des performances aussi régulières même s’ils ont une feuille de statistiques moins remplies. De quoi faire rêver Kylian Mbappé