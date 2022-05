Real-Liverpool : comment les Sénégalais de France se mobilisent pour Sadio Mané

La finale de la Ligue des champions est prévue le 28 mai au Stade de France à Paris. Elle opposera Liverpool et le Real Madrid. Mais derrière cette affiche, se jouera probablement le Ballon d’Or 2021-2022 entre l’attaquant sénégalais des Reds, Sadio Mané, et celui français des Merengues, Karim Benzema, les deux favoris pour le trophée de France Football.

En vue de ce rendez-vous, les Sénégalais de France sonnent la mobilisation. Dans son édition de ce samedi, le quotidien sportif Record informe que ces derniers entendent marquer leur présence dans les gradins du Stade de France avec des drapeaux et des

maillots du Sénégal. Et ils ne seront pas seuls. Le journal rapporte que les Sénégalais installés dans les pays voisins de la France se préparent également à «envahir» le stade de Saint-Denis pour soutenir Sadio Mané. «Depuis près de 20 ans, nous gérons la sécurité dans les stades de Paris. On a compris comment la mobilisation peut aider, surtout dans ces genres de situation, suggère Mandione, un stadier natif de Cambérène. Sadio Mané en a besoin et je sais que s’il voit le drapeau (du Sénégal) un peu partout dans le stade, il s’en sortira.» Mandione révèle que la communauté algérienne de France est en train de se mobiliser de son côté pour soutenir Karim Benzema. Il souligne : «Ils sont conscients que seule une grande finale de Liverpool peut faire basculer le vote en faveur de Sadio Mané, surtout en cas de large victoire avec deux, voire trois ou même quatre buts.»