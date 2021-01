RDC: l’ancien chef de guerre et opposant, Roger Lumbala, arrêté à Paris

L’ancien chef de guerre et opposant, Roger Lumbala, a été interpellé la semaine dernière et mis en examen samedi 2 janvier pour «complicités de crimes contre l’humanité» commis en 2002 a appris RFI auprès du parquet anti-terroriste français. C’est une première procédure lancée sur la base du rapport mapping de l’ONU qui recensait les crimes les plus graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Son mouvement le RCD-N est accusé d’avoir commis des actes de cannibalisme en Ituri. La procédure avait été ouverte en 2016.

Articles similaires