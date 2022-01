Rapport Oxfam: Les milliardaires rendus encore plus riches par la Covid-19

« Si les 10 milliardaires les plus riches s’asseyaient au sommet de leur fortune combinée empilée en billets de un dollar américain, ils atteindraient presque la moitié du chemin qui nous sépare de la Lune », les mots sont forts mais illustratifs.

Selon un rapport d’Oxfam consulté par Seneweb, 2 755 milliardaires dans le monde ont vu leur fortune augmenter davantage lors de la pandémie de COVID-19 qu’au cours des quatorze dernières années. Il s’agirait de la plus forte augmentation annuelle de la richesse des milliardaires depuis que ce genre de données est recensé et touche tous les continents.

« Cette augmentation est due à la montée en flèche des cours des actions, à l’essor des entités non réglementées, à la montée en puissance des monopoles et des privatisations, ainsi qu’à l’érosion des réglementations et des taux d’imposition sur les sociétés, à la réduction des droits et des salaires des travailleurs et des travailleuses, le tout sur fond d’instrumentalisation du racisme », évoque le rapport.

Parmi ces « Covid-heureux », les 10 hommes les plus riches du monde se taillent la part du lion. En effet, leur fortune aurait doublé, alors que « les revenus de 99 % de l’humanité sont moins importants que prévus à cause de la COVID-19 ». Les 10 hommes les plus riches au monde détiendraient à eux seuls plus que les 3,1 milliards de personnes les plus pauvres. Oxfam précise dans sa note qu’une meilleure utilisation de ces richesses permettrait de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19 : « Un impôt exceptionnel de 99 % sur les richesses amassées pendant la pandémie de COVID-19 par les 10 hommes les plus riches au monde permettrait de financer suffisamment de vaccins pour immuniser le monde entier, de combler les déficits de financement des mesures climatiques, de financer la protection sociale et de santé universelle et de soutenir les efforts de lutte contre les violences basées sur le genre dans plus de 80 pays, tout en laissant à ces personnes quelque 8 milliards de dollars de plus qu’avant la pandémie ».

Le rapport indique par ailleurs, que si les 10 hommes les plus riches dépensaient chacun un million de dollars par jour, il leur faudrait 414 ans pour dépenser leur fortune combinée.