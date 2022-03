Rapport Mowip – Mission de maintien de la paix de l’Onu : Les femmes n’affermissent pas les rangs

Le rapport Mowip 2020-2021 pour la gendarmerie et la police nationales du Sénégal informe que la présence du personnel féminin des forces de sécurité reste faible dans le corps de maintien de la paix de l’Onu.

Même si le Sénégal fait partie des cinq principaux pays contributeurs de femmes aux contingents déployés en Omp, ce taux de 3,19 % reste encore faible, renseigne “le Quotidien”.

“Les récentes résolutions des Nations Unies plaident pour un quota de 20 % de femmes dans les unités de police constituées (Upc) et 30 % chez les agents de police individuelle (Ipo), à l’horizon 2028. Nous sommes encore bien loin de ce taux de participation qui ne peut être atteint que si, au niveau national, les ressources féminines existent”, dit le général de corps aérien (cr), Mamadou Mansour Seck, Président du Conseil d’administration du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds).

Pour le Pca du Cheds, au Sénégal, les femmes représentent environ 4,72 % des forces de la gendarmerie et 9,35 % dans la police.

C’était lors de l’atelier de lancement du rapport Mowip ((Measuring Opportunities for Women in Peace Operations Methodology) consacré aux résultats de l’évaluation de la participation aux opérations de paix des Nations Unies du personnel féminin de la police et de la gendarmerie nationales.

D’après le général Seck, il y a des efforts à faire pour qu’ils soient couronnés de succès et qu’il est nécessaire d’établir un diagnostic objectif et sans complaisance.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’initiative Elsie. Il s’agit d’un projet de recherche parti du constat de la faible présence ou de la sous-représentation des femmes dans les forces militaires et de police dans les opérations de maintien de la paix.

Malgré cette faible présence du personnel féminin sénégalais, l’Etat du Sénégal s’est distingué dans le concert des nations et a été magnifié en de multiples occasions, rappelle le directeur général du Cheds, le général de brigade Mbaye Cissé. Qui parle ainsi de la désignation, en 2019, de la commandante Seynabou Diouf, Meilleure policière onusienne. Mais aussi celle de la cheffe d’escadron, Mame Rokhaya Lô, comme première femme gendarme à commander un contingent, actuellement déployé en République démocratique du Congo.