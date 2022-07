Turquie : Une famille sénégalaise victime de racisme dans un métro…..

Dimanche, une famille sénégalaise a été victime de racisme de la part d’un citoyen turc dans le métro turc à Istanbul. Ladite famille a fait l’objet « d’insultes, d’agressions verbales et de harcèlement de ce dernier », rapportent les médias turcs.

Une vidéo montrant un Turc maudire ces Sénégalais dans sa langue (en turque et en anglais) a été diffusé sur les réseaux sociaux. Dans ce clip de plusieurs secondes, « le raciste », sommait à la famille sénégalaise de quitter la Turquie et de retourner en Afrique, en disant : « La Turquie n’est pas pour vous et vos goûts ».

La vidéo est si virale que le ministre de l’Intérieur turc, Suleiman Soylu, a rendu visite à la famille de Daoud, le lundi 11 juillet, après que la police a arrêté l’agresseur et interrogé sur l’« incitation à la haine, au racisme, à la discrimination et menace à la paix civile».

Sur son compte Twitter, le ministre de l’Intérieur turc a exprimé sa tristesse vis-à-vis du comportement du mis en cause envers la famille sénégalaise qui vit en Turquie depuis 11 ans, en soutenant qu’ils « n’acceptons pas ce comportement ».