«quelques-uns détruisent la République», Doudou Kâ

Doudou Kâ: Quelques-uns détruisent la République de Kar et Ziguinchor ont été la scène de manifestations violentes après la condamnation à une ferme de deux ans de prison.

Partout, des voix se sont élevées pour dénoncer les graves actes de destruction de l’État et de la République.Doudou Kâ? De son côté, il a dit qu’il était peiné par les images de pillage et de pillage, et annonce la volonté de S24 d’affronter ceux qui veulent détruire la République.

« Certains détruisent la République, détruisent les valeurs. En dépit de cela, nous allons défendre les valeurs de la République », avertit Doudou Kâ.