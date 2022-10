Le premier ministre Amadou Ba a receptionné vendredi passé des vehicules et de motocyclettes acquis dans le cadre du programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage, volet élevage.

La cérémonie a eu lieu au grand théâtre, en présence du ministre de l’élevage et des productions animales, Aly Saleh Diop.

Ce programme a pour objectif l’amélioration de la production et de l’accès aux marchés des chaînes de valeurs des produits de base prioritaires et du bétail; la résilience des cultures et du bétail, l’amélioration de la gouvernance, de la coordination et de la gestion du programme dans le secteur de l’élevage.

Concernant le matériel réceptionné, il s’agit de 35 véhicules pick-up et 140 motocyclettes destinés aux chefs de poste vétérinaire et aux chefs de service régionaux et départementaux pour une bonne mobilité dans le cadre de leur travail. Le matériel a été acquis pour un coût global de d’un milliard 700 millions de FCFA.

Libération