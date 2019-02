Proclamation des résultats : Idrissa Seck a fait une déclaration devant la presse

Après la proclamation des résultats de la présidentielle du 24 février 2019, Demba Kandji président de la commission nationale des votes qui a proclamé la victoire du président sortant , Idrissa Seck vient de faire une déclation disant que : » Nous rejetons fermement les résultats de cette élection. Ce n’est que le résultat de la commande du candidat sortant, nous condamnons avec fermeté« .

De le même sens, il a remercié le peuple sénégalais qui s’est montré mature, calme et responsable en exprimant leur souhait. Et a aussi ajouté que « Macky Sall a confisqué la volonté du peuple, et il sera le seul responsable des conséquences qui surviendront de son acte et il en répondra ».

Cependant il faut noter que Idrissa Seck candidat de Idy 2019 a tenu a dire qu’ils ne feront pas de recours, que la déclaration est signé par les quatre candidats de l’opposition.