Happy end pour les “otages politiques” détenus de Ziguinchor. Après un procès fleuve qui a tenu en haleine le Sénégal tout entier pendant presque toute une journée et la longue attente des détenus comme de leurs familles, le verdict du tribunal des flagrants délits de Ziguinchor est tombé. Dans ses délibérés, le tribunal a remis en liberté tout le monde et a condamné l’activiste Guy Marius Sagna à un mois de sursis.

Guy Marius Sagna et ses coaccusés sont libres. Le tribunal des flagrants délits de Dakar qui s’est penché sur leurs dossiers a décidé qu’ils ne sont coupables de rien. Et a décidé, en conséquence, de les remettre en liberté. Si tout le monde s’en est sorti avec une simple relaxe, l’activiste recordman des détention préventives ne s’en est pas sorti indemne. Poursuivi pour les délits d’appel et de “participation à une manifestation non autorisée”, Guy Marius Sagna que le procureur de la République à Ziguinchor, Pape Ismaëla Diallo, a voulu voir condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme s’en est tiré avec une peine sursitaire d’un mois. Une condamnation qui vient s’ajouter aux nombreuses peines dissuasives qui n’ont, comble du ridicule, jamais réussi à briser ni l’élan ni l’engagement de l’enfant d’Etamé.

Comme on s’y attendait, face au tribunal, Guy Marius Sagna ne s’est jamais départi de son calme olympien qui a toujours blazé les juges. Et a clairement dit sa détermination à toujours braver les interdictions qui chercheraient à brimer les droits fondamentaux des Sénégalais. Pour rappel, Guy Marius Sagna, tête de liste de Yewwi Askan Wi à Ziguinchor, était le leader qui a fait le déplacement de la capitale du sud pour cette marche non autorisée du 17 juin 2022. Contrairement aux autres leaders qui avaient été confinés chez eux, à Dakar, pour les empêcher d’arriver au lieu déclaré de la manifestation et arrêter soit devant leur siège -pour Déthié Fall- ou en rendant visite à un ami -Mame Diarra Fam-, Guy Marius Sagna et les siens ont réussi à déjouer tous le plans des policiers et à se rendre à la place Jean-Paul 2 de Ziguinchor, la place emblématique de la capitale du sud.

C’est au cours de ces manifestations organisées le 17 juin que le taximan, Idrissa Goudiaby dit Karamo, a été tué “par balle et par un gendarme”, par “un objet contondant, un couteau ou une hache”, selon la version officielle. A Bignona, des gendarmes ont été filmés tirant à “hauteur d’homme” sur des manifestants civils et non armés. Dans la foule, Alexis Diatta dit Abdallah a été atteint et c’est presque sur place qu’il a été déclaré mort, tué par balle. C’est le lendemain de ces événements, soit le 18 juin que l’activiste Guy Marius Sagna s’est rendu au commissariat de Ziguinchor pour s’enquérir de la situation des “détenus politique.” Alors qu’il ne voulait juste que s’enquérir de la situation de ces frères qu’il a été interpellé et placé en détention.