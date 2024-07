Traînée devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour les faits de diffamation au préjudice de Mansour Faye, Aminata Touré dite Mimi s’est défendue. Face au juge, ce jeudi, elle a assumé ses propos. Mieux, elle a déclaré qu’elle n’a aucune excuse à présenter au plaignant. Et que c’est ce dernier qui doit présenter des excuses au peuple sénégalais.

Membre de la coalition Diomaye-Président, Mimi Touré avait accusé l’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale sur sa gestion des fonds de Covid-19. « Je suis la responsable du post partagé sur les réseaux sociaux. Cette affaire est la suite d’une longue série de harcèlements du président de la République Macky Sall dont Mansour Faye n’est qu’une infime partie. Je me suis basée sur les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes sur les 1000 milliards de fonds force covid-19 notamment à la page 100-101 pour étayer mes propos et acculer Amadou Mansour Faye », a-t-elle servi, d’après Dakaractu. Avant de faire remarquer : «Je ne suis pas la seule à l’avoir dit, des centaines de Sénégalais l’ont dit, des centaines de journalistes l’ont dit. C’est un carnage financier et cela renvoie à la surfacturation ».

Aminata Touré de poursuivre : «Pour le cas précis, il est dit dans le rapport qu’il y a une surfacturation en riz pour 2,7 milliards de FCFA. Je ne suis pas la seule à le dire, 20 députés ont également demandé à ce que Mansour Faye soit traduit devant la haute Cour de justice de la CEDEAO. Il s’agit de 2,5 millions de surfacturation en riz avec 2,399 milliards de FCFA pendant que certains mourraient dans les hôpitaux et d’autres mourraient de faim. Avec cette somme, on pouvait construire des hôpitaux».

L’ancienne présidente du Conseil économique social et environnement (CESE) ne recule pas. Elle soutient que le rapport dit plus. «Je me suis indignée et j’ai demandé à nos autorités de faire la lumière sur cette affaire ».