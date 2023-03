Tribunal de Dakar: Le procès de Sitor Ndour renvoyé au 15 mars prochain….

On retient en otage Sitor NDOUR L’ancien Directeur général du Coud et membre de l’APR, Sitor Ndour croupit toujours en prison. Son procès est renvoyé au 15 mars prochain. Chose qui n’a pas plu à son avocat Me El Hadji Diouf qui est convaincu que cette histoire de viol ne tient pas debout et déclare qu’il s’agit d’un complot.

« Sitor a souffert. Toutes les demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Je vous demande de juger cet homme. Il est un responsable, il n’en a rien à faire de cette fille. Nous voulons montrer que cette affaire est un complot. Il s’agit d’un viol sans certificat médical. Il n’y a rien qui prouve l’acte de viol », a déclaré la robe noire.

Pour lui, son client est, pour le moment, présumé innocent. « C’est pourquoi nous demandons une liberté provisoire pour notre client. On l’a arrêté sur accusation d’une fillette manipulée. On l’a présenté comme un bourreau, un terroriste à la limite alors que rien ne montre le viol. C’est un dossier vide, aucune charge, aucune preuve matérielle. C’est un être humain et on le maintien en détention alors d’autres personnes qui ont commis des faits plus graves sont en liberté ».

Selon Me El Hadji Diouf, « on retient en otage Sitor Ndour. Il faut que cela cesse. La justice doit être impartiale dans ce pays ».