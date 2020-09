Privatisation Stade Demba Diop: Niary Tally, Grand-Dakar et environs menacent de descendre dans la rue

Va-t-on vers le retour des émeutes de Grand-Dakar et de Niary Tally comme ce fut l’époque des années Sopi où ces deux quartiers étaient le bastion de la contestation politique et sociale? Tout porte à le croire compte tenu du litige foncier opposant les populations de Grand-Dakar à un promoteur immobilier d’origine espagnole. Comme l’indique le panneau de chantier, le parking du stade Demba Diop est dans l’escarcelle foncière d’un promoteur privé. Alors que le parking en question est dans le domaine public depuis son aménagement en 1963. Mieux, le parking est officiellement affecté à la Fédération sénégalaise de football pour sa gestion d’utilité publique.

En effet, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la chose n’est pas susceptible d’appropriation privée, selon le journal Le Témoin qui rapporte l’information dans son édition de ce mardi 22 septembre. Malheureusement le parking du stade Demba Diop en est une exception puisque l’espace aurait été bradé à un privé. Plusieurs autorités municipales et autres élus locaux ont été cités dans cette nébuleuse affaire avec la complicité de hauts cadres du ministère du sport. Pire, le repreneur du parking a même fermé la ruelle qui reliait le quartier Grand-Dakar à l’avenue Bourguiba.

Pour ce faire entendre, le collectif Sama Ndo Sunu Yeuf (Ssy) regroupant plusieurs entités à savoir les Asc, les associations de jeunes, les délégués de quartiers de Grand-Dakar, Niary Tall, Bourguiba et Sicap menacent d’organiser une grande manifestation. But ? Faire arrêter immédiatement les travaux, demander l’ouverture de la ruelle et la restitution du parking au public. Les prochains jours nous en édifieront !