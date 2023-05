La journaliste du groupe Walfdjiri est gravement malade. L’information nous vient de son mari Makhou Mandela qui a été appelé en urgence à l’infirmerie de la maison d’arrêt et de correction de liberté 06.

“Malgré les soins et l’assistance des gardes pénitentiaires, ma femme m’a dit qu’elle ne sent plus son bébé bougé“, nous souffle Makhou Mandela au bout du fil.

C’est pour cela que nous implorons encore une fois sa mise en liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire car elle n’est ni criminelle ni délinquante. Qu’elle soit dehors n’est pas une menace pour la stabilité du pays.