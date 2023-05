Prison de Ziguinchor : un prisonnier essaie de se suicider

La maison de redressement de Ziguinchor (MAC) est ébranlée par une tentative de suicide. Un détenu de 30 ans a essayé d’y mettre fin hier. «L’individu a été transporté en urgence chez le médecin de l’hôpital», informe des sources anonymes de Libération, qui donne l’information.

Cette personne fait partie du groupe de prisonniers qui font la grève de la faim depuis trois jours pour dénoncer la longue détention préventive. Selon les sources du journal, il a été entendu après avoir été soigné et placé sous étroite surveillance.

De plus, Libération rapporte que les prisonniers de la cellule 4 qui ont plus de 50 ans et qui font la grève de la faim «se trouvent dans une situation très difficile». «Quelques-uns, du bas de leur cellule, vomissent», souligne le journal, qui ajoute que les grévistes de la faim demandent à rencontrer le représentant du ministère public.