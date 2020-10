’’Patron du Groupe avenir communication et président de l’Upf (Union de la presse francophone), Madiambal Diagne été choisi parmi les membres de la mission de la Cedeao pour l’observation de ce scrutin prévu le 31 octobre prochain en Côte d’Ivoire’’, lit-on dans le journal dans son édition du lundi.

’’Il en est de même pour Seydou Nourou Ba, ancien ambassadeur et président du Dialogue politique au Sénégal’’, ajoute la publication.

Selon Le Quotidien, ’’cette mission est composée de Mme Shirley Ayorkor Botchwey, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration régionale du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la Cedeao, chef de mission et du Général Francis Behanzin, le commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité de la Cedeao