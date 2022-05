Pour obtenir 2000 fcfa d’un commerçant de Ziguinchor Il annonce un braquage armé à Diouloulou et atterrit en prison

Hamady Baldé, âgé de 49 ans, y regardera par deux fois, la prochaine fois qu’il lui prendra l’envie de mentir. Pour obtenir d’un ami commerçant, la somme de 2000 FCFA, il a inventé un gros mensonge qui a mis en émoi toute la région de Ziguinchor.

Lors des fêtes de la Korité, l’agent de la société SAPCO avait quitté Ziguinchor où il travaille, pour aller rendre visite à ses parents au quartier Foulbé de la commune de Vélingara. Ainsi, le dimanche 17 avril, il a pris la direction du bar “le PRADO’’ pour y boire de l’alcool.

En cours de route, il a pris son téléphone portable pour appeler un commerçant basé à Ziguinchor, à qui il a demandé de lui envoyer du crédit téléphonique pour 2000 FCFA. Il ne s’est pas arrêté là. Avec aplomb, il lui a demandé de saisir les autorités militaires, car, ils venaient d’être attaqués par des rebelles à hauteur du pont de Diouloulou dans le département de Bignona. Ce qui était totalement faux.

Son ami commerçant l’a pris aux mots et a relayé l’information qui s’est propagée dans la ville de Ziguinchor et ses environs, semant la panique au sein de la population. Très vite, le gouverneur de Ziguinchor et le commandant de la zone militaire N°6 ont été informés de la supposée attaque rebelle.

A leur tour, ils ont transmis la nouvelle aux autorités étatiques de Dakar qui ont pris cette nouvelle au sérieux. Autorités étatiques, militaires, gendarmes et autres agents de sécurité se sont penchés sur cette affaire.

Rapidement, ils se sont rendu compte que cette attaque a été fabriquée de toutes pièces par Hamady Baldé dont le but était d’obtenir les 2000 FCFA de son ami. Outrés par son acte, les gendarmes de Vélingara l’ont arrêté, avant de le déférer au parquet de Kolda. Lors de son procès, l’agent de la SAPCO a reconnu les faits et demandé pardon aux juges.

Malgré cela, il a été tancé par les juges pour son comportement inouï et son irresponsabilité, au regard de la sensibilité de la question rebelle. Le verdict a été rendu, le mercredi 11 Mai dernier. Il a écopé de 2 mois de prison.