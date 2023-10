L’ANACIM a publié ses prévisions météo pour ce lundi 30 octobre. Selon les prévisionnistes, plusieurs régions pourraient enregistrer de la pluie durant les prochaines 24 heures.

« De la pluie est attendue sur les localités Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap-Skirring) et Centre-sud (Fatick et Kaolack) au cours de l’après-midi allant à la nuit. Sur l’Ouest (Dakar, Thiès et Mbour), le ciel sera nuageux à partir de la soirée avec des probabilités faibles de pluie. Entre temps, le temps sera passagèrement nuageux sur le pays », a annoncé l’ANACIM dans son bulletin de ce lundi.

« La sensation de chaleur demeurera marquée dans les régions Est et Nord où les pics de températures atteindront 39 à 42°C. Les visibilités seront globalement bonnes. Les vents seront d’intensités faibles à modérées et de secteurs Nord-ouest à Ouest devenant par moments Sud dans la moitié Est du pays », ajoute l’ANACIM.