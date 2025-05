Le Comité régional de développement (CRD) pour la préparation de la 137e édition Pèlerinage marial de Popenguine s’est tenu le mercredi 14 mai 2025 à la Gouvernance de Thiès.

Le Pèlerinage Marial de Popenguine de cette année sera présidé par l’évêque de Nouakchott, Monseigneur Victor Ndione, prévu du 07 au 09 juin 2025. Cette rencontre a réuni le Comité national d’organisation du pèlerinage les autorités administratives de la région, les services techniques de l’État, la gendarmerie.

Saer Ndao Gouverneur de la Région de Thiès, rassure pour le bon déroulement de ce grand événement de la vie de l’Église du Sénégal qui accueille des milliers de pèlerins venus de tous les diocèses du pays et bien au-delà des frontières du Sénégal.

Après le précédent CRD, le Comité d’organisation dans une expression de besoin a soulevé la question des moyens de transport des pèlerins ainsi que le risque de la hausse du coût du billet de transport, cette 137e édition coïncide avec la fête de la Tabaski souhaitant ainsi trouver un accord avec le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) et la Direction générale de Dakar Dem Dikk afin de faire face à ces difficultés.

Par ailleurs, les autorités ont été appelées à faciliter les déplacements aux frontières afin de permettre l’arrivée fluide des délégations venant de Mauritanie, de Gambie, de Guinée-Bissau et de Guinée Conakry, qui participent régulièrement à cet événement spirituel.

Le Gouverneur de la région de Thiès invite les chefs de services à respecter scrupuleusement les engagements pour le bon déroulement et une réussite parfaite de cette 137e édition du Pèlerinage Marial de Popenguine.