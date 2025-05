Pool d’avocats de Farba Ngom : Me El Hadj Diouf claque la porte !

L’avocat Me El Hadj Diouf ne fait plus partie de l’équipe chargée de la défense du député et maire des Agnams, Farba Ngom. Son absence remarquée lors de la conférence de presse des conseils de ce dernier, tenue ce mardi, a confirmé son retrait.

Selon des sources concordantes, le ténor du barreau sénégalais a décidé de se désengager du pool pour des « convenances personnelles ». Aucune précision supplémentaire n’a été donnée à ce stade sur les raisons de ce départ.

Lors de cette conférence de presse, les avocats constitués Maîtres Abou Dialy Kane, El Hadji Amadou Sall, Doudou Ndoye, Baboucar Cissé Oumar Youm et Cie ont vivement dénoncé la procédure judiciaire engagée contre leur client. Ils ont regretté une « absence de fondement juridique » clair dans les inculpations, estimant que ni le parquet ni le juge d’instruction n’ont précisé les faits reprochés à Farba Ngom. Le collectif considère les poursuites pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux comme infondées et attentatoires aux droits fondamentaux.