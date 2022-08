Politique: Pape Diop de Bok Guis Guis a choisi Benno pour “la stabilité du pays”

Le chef du parti politique Bok Guis Guis a mis fin au faux suspens qu’il essayait d’entretenir depuis quelques jours et après la notification de sa participation à cette 14eme législature qui doit prendre fonction en septembre prochain.

Alors qu’il avait démenti avoir choisi le camp présidentiel, organisé une visite furtive au khalife général des Mourides comme s’il avait besoin de son onction, Pape Diop a fait face aux Sénégalais cette après au siège de son mouvement sur la VDN. Et comme tout le monde s’y attendait, l’ancien président du Sénat et maire de Dakar a fait savoir que “le Sénégal fait l’objet de grandes convoitises depuis que de l’or, du pétrole et du gaz on t été découverts dans notre sous sol.”

Et alors que des radicaux comme Ousmane Sonko et compagnie ont juré de perturber les derniers mois du règne de Macky Sall, en bloquant toutes les mesures qu’il pourrait envisager, et que cela pourrait avoir comme conséquence “la porte ouverte à toutes les tentative de coups…”, Pape Diop a dit que, “pour sauver la paix sociale et éviter au Sénégal de sombrer”, (il a) décidé de rejoindre le groupe parlementaire qui sera mis en place par le groupe présidentiel.”

Une destination que tous savaient qu’il ne pouvait ignorer. En tant que soupape du “système” et florissant homme d’affaires soucieux de préserver ses intérêts, Pape Diop doit prendre en compte les derniers mois d’un président blessé dans son orgueil, piqué au vif par de successives défaites électorales que de jeunes opposants, toujours prêtes à en découvre avec “les vieux”, lui ont fait subir.