Politique: Les 7 tares congénitales de ce nouveau gouvernement  

Le 10 Décembre 2021, le Pr Macky Sall a fait voter en procédure d’urgence une modification de la constitution pour la restauration du poste de Premier Ministre. Après 9 mois d’errance et de violation flagrante de la constitution, Mr Macky Sall, à l’occasion d’un message soporifique à la nation, annonce qu’il s’est enfin décidé à former un nouveau gouvernement.

La manière dont ce gouvernement a été formé, ainsi que le contexte actuel du Sénégal ne laissent aucun doute, ce gouvernement sera bien pire que tous ceux que le Sénégal a connus jusque-là.

1° L’initiateur de ce nouveau gouvernement a prouvé qu’il n’en a cure du respect de la constitution, qu’il a violée allègrement durant 9 mois

2° Dans une république qui se respecte, un Président de la République à la hauteur nomme un Premier Ministre, et ce dernier lui propose un gouvernement. Mr Macky Sall lui annonce Vendredi qu’il va former un nouveau gouvernement au lieu de se limiter à nommer un Premier Ministre, et ce dernier lui proposera un gouvernement

3° Le Premier Ministre (Amadou Ba) ainsi nommé après 9 mois d’attente nous dit textuellement ceci lors de sa première déclaration => « Le Président de la République m’a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier Ministre ».

** Donc Mr Macky Sall recrute un Premier Ministre comme on recrute un charretier pour transporter un sac de riz. Il appelle quelqu’un à 8h du matin, et lui dit que c’est toi que j’ai choisi comme PM, viens au palais tout de suite. Un Président qui improvise à ce point est dangereux pour toute nation.

** Et quand Mr Macky Sall choisit dans son camp, le concerné n’a ni le droit de dire « NON », ni le droit de réfléchir. Il parait qu’il a des dossiers sur chacun d’eux, et donc ceci expliquerait cela

4° Le Premier Ministre nous dit aussi textuellement ceci => « Je voudrais l’en remercier très sincèrement comme je l’ai dit tout à l’heure, et prier le Bon Dieu qu’il m’aide, avec le gouvernement qu’il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès ».

** Donc le Premier Ministre, supposé être le chef du gouvernement, confirme que c’est Mr Macky Sall qui forme le gouvernement. Cela signifie que lui le PM n’a été appelé le matin que pour venir faire du cinéma ou de la figuration. Il a peut-être déclaré cela exprès pour se dédouaner par avance.

5° Vers 13h, le Premier Ministre nous dit aussi ceci, toujours à l’occasion de sa première déclaration => « Vers 18h, voire 19h, nous vous communiquerons la liste des personnes qui feront partie de ce gouvernement », à savoir 5 heures de temps après qu’il ait annoncé sa nomination.

Cela ne se passe ainsi que dans les républiques bananières ou sous une gouvernance bouffonne. En effet cette façon de faire prouve :

** Que la vision et la feuille de route déclinée au Premier Ministre doit être très courte

** Qu’il n’y a eu aucune réflexion, aucune rigueur dans la sélection des 38 ministres

** Que toute la gouvernance n’est que tâtonnement et improvisation

Et l’on va même commettre la bourde de créer une fonction de « Ministre auprès de ….. » qui n’existe nulle part dans la constitution.

Pourtant Mr Macky Sall aurait pu tout simplement s’inspirer de son pays préféré, la France, et de son boss Mr Emmanuel Macron. Tout dernièrement, Mr Macron a nommé son nouveau Premier Ministre Elisabeth Borne un Lundi 16 Mai 2022. Et cette dernière ne lui a proposé un gouvernement que le Vendredi 20 Mai 2022. Cela laisse le temps à la réflexion, aux consultations, aux tractations, aux échanges, aux enquêtes de moralité.

6° Un gouvernement composé en 5 heures de temps après la nomination du Premier Ministre prouve qu’il n’y a eu aucune enquête de moralité, qui sont normalement diligentées avant la nomination de tout ministre, voire avant la consultation par le Premier Ministre. C’est probablement ce qui explique que la très grande majorité des ministres, entrants comme maintenus :

** Ont soit été épinglés par des rapports accablants pour mal gouvernance

** Soit ont des dossiers à l’OFNAC ou à la CREI ou ailleurs, mais mis sous le coude

** Ou encore sont connus pour être des fonctionnaires multimilliardaires, de grands propriétaires fonciers, gardant des milliards à domicile, et qui sont donc des prédateurs invétérés car comme le dit l’ancien Ministre Cheikh Tidiane Gadio : « Tout fonctionnaire milliardaire est un voleur », ou comme le dit l’ancien Ministre Mary Teuw Niane, « Un ministre qui a des maisons est un voleur ». Sous ce régime on a même l’impression que l’on choisit ou récompense les prédateurs avérés.

7° Parmi ces ministres on retrouve surtout ceux qui ont fait le tour des plateaux télé pour tirer sur le principal opposant Mr Ousmane Sonko, ou qui ravalent leurs vomissures concernant le 3ème mandat.

L’on n’a donc que faire des critères de compétence ou d’intégrité pour la formation de ce gouvernement improvisé qui se dit d’attaque, mais visiblement « d’attaque contre Ousmane Sonko, d’attaque contre les valeurs de la république, d’attaque contre les ressources publiques ». On pensait avoir vécu le pire de 2012 à nos jours. Mais les 16 prochains mois avant la fin de ce régime incompétent et prédateur risquent d’être les pires pour le Sénégal et les sénégalais car ce nouveau gouvernement porte en lui des tares congénitales qui en feront le plus désastreux de l’histoire. Il faut donc se préparer à faire face ou à encaisser.

Boubacar SALL