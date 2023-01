Le Landerneau politique sénégalais vient de recevoir de nouveaux acteurs. Après avoir démissionné du Grand Parti de son “frère” Malick Gackou, l’ancienne responsable régionale des femmes de l’AFP a décidé de reprendre du service. Et, cette fois-ci, ce n’est pas pour jouer les seconds rôles.

Longtemps restée absente sur la scène politique sénégalaise et après que ce silence ait été diversement commenté et apprécié, Mme Aissatou Sabara est sortie sous les lumières. C’est la rencontre religieuse organisée par Serigne Cheikh Mbacké Imam fils de Serigne Moustapha Mbacké Imam qui lui a servi d’occasion pour paraître avec ses camarades. Ce samedi 21 janvier, en prélude de la rencontre du Maagal de Porokhane, le marabout lui a fait l’honneur d’être la marraine.

Et, accompagnée des responsables du mouvement And Nawlo Suxali Rewmi, (ANSR) l’ancienne égérie de Moustapha Niass, présidente de l’AFP et protectrice avec Mame Diarra Fam d’un certain Ousmane Sonko, à l’Assemble nationale – lors de la dernière législature- a décidé de voler de ses propres ailes. Et, même si elle n’a jamais cherché à faire de cette rencontre une tribune politique, l’entrée en scène de sa délégation, lors de Ngonalu Sokhna Mame Diarra de Porokhane, ne fait aucun doute sur les ambitions de Aissatou Sabara. Parce que après cette sortie, il se raconte que la présidente du mouvement And Nawlo Suxali Rewmi a lancé des activités d’animation et de massification.