Les élections locales de janvier 2022 ne pas se passer comme un concours de Boys Scouts. Alors que la coalition Benno Bokk Yakar ne s’est pas encore prononcée pour désigner son candidat à ces échéances futures dans la commune de Grand-Yoff, que l’un des jeunes les plus populaires de l’ancien bastion de Khalifa Sall est sorti du bois.

Ce samedi, en compagnie de quelques leaders de la zone, le directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) a fait une sortie plus que remarquée, en faisant le tour de la commune où se jouait une finale de football dont il était le parrain. La jeunesse de Grand-Yoff a un nouveau leader. Et, en croire les témoignages comme les actions vus par les reporters de Kéwoulo sur place, tout porte à croire que Cheikh Bakhoum est leur choix. Ce samedi, sur le terrain de football qui fait face au stade Léopold Sédar Senghor, il était venu répondre à l’invitation de cette jeunesse qui a décidé de faire de lui le parrain de cette finale.

“Ceci est notre première édition pour donner de la force à Grand-Yoff. Redonner vie au sport à Grand-Yoff. Nous avons mis ensemble des équipes de football de Grand Yoff et quand nous l’avons organisé nous n’avons pensé à personne d’autre que Cheikh Bakhoum”, a fait savoir Seydina Thiam.

Prenant la parole à la suite de l’initiateur du projet des 48 heures de Grand-Yoff, Cheikh Bakhoum s’est longuement appesanti sur les qualités de cette jeunesse prête à changer le hideux visage de Gand-Yoff. Mais aussi cette réputation de quartier dangereux qui est collé à leur quartier. “Ils se sont organisés tout seul sans attendre l’aide de la mairie. Et les initiateurs de ces 48 heures de sports à Grand-Yoff ont mis en place ce terrain sur lequel se pratiquent plusieurs sports dont la musculations, le football etc. Et j’aimerais faire savoir à ces jeunes que, avec eux, il y a des jeunes originaires de cette commune qui vont s’organiser pour montrer que dans notre commune il y a une jeune saine.” A fait savoir le parrain du jour.