Politique : «Karim ne peut pas conquérir le pouvoir par WhatsApp» exprime Farba Senghor

L’ancien ministre des Transports aériens n’accorde aucun crédit à la démarche du fils de Me WADE.

Selon Farba SENGHOR, si Karim WADE veut bien se placer dans l’échiquier politique, il lui faut rentrer au bercail.

«Je crois que Karim Wade est un bluffeur. S’il a besoin de conquérir le pouvoir, il n’a qu’à venir au Sénégal et se battre comme tout le monde», dit-il.

Poursuivant, l’ex chargé de la propagande du PDS estime que la politique ne peut se faire à travers les réseaux sociaux et c’est le pari que Karim WADE semble vouloir faire. «Karim ne peut pas conquérir le pouvoir par WhatsApp et par message. Ce n’est pas possible», ajoute.

Citant Me Abdoulaye WADE, Farba SENGHOR soutient que Karim WADE n’est pas en exil. Qu’il est au Qatar de son propre chef.

«Je pense que c’est fini pour Karim. Peut-être même que la politique ne l’intéresse pas. Il est plutôt intéressé par le volet financier», déclare-il.