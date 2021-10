Politique: A Grand-Yoff, les partisans de l’APR tirent sur Me Ousmane Sèye

La guéguerre des partisans de Benno Bokk Yaakar continue de plus belle. Après sa sortie du week-end au cours de la laquelle Cheikh Bakhoum a clairement fait savoir qu’il était candidat à la mairie de sa commune alors que les instances de sa coalition ne se sont pas encore prononcées sur le sujet, des responsables de la mouvance présidentielle auraient commencé à faire des manœuvres souterraines. Choqués par l’attitude de Me Ousmane Sèye qu’ils soupçonnent de vouloir torpiller leur projet, les camarades de Cheikh Bakhoum a ont fait savoir leur colère à travers un message salé dont voici l’intégralité du contenu…

À Me Sèye, manipulateur illégitime.

C’est le propre de tous les rejetons de la politique, ceux qui ont raté le train de l’histoire.

n voulant entrer au Panthéon, ils sont prêts à pactiser avec le diable, vendre leurs âmes pour des velléités égoïstes. C’est tout l’action de Me Sèye qui a raté le train de sa vie, en se muant en donneur de leçons, et manipulateur de résidus. Sa volonté à ne pas vouloir une majorité cohérente le pousse à vouloir jeter aux gémonies certains et manipuler la majorité présidentielle Benno Bokk Yakar de Grand Yoff.

Jamais Me Sèye ne sera candidat de la majorité présidentielle à Grand Yoff.

D’abord de par son parcours, il n’est ni de notre famille politique et ne bénéficie ni d’une base ou appareil politique lui permettant de jouer au diable pour déstabiliser notre parti et la grande majorité présidentielle dans la commune de Grand Yoff.

Le président de la République dans sa volonté manifeste de regrouper le maximum de Sénégalais dans toutes leurs sensibilités à ouvert la porte de notre parti et la majorité pour élargir les perspectives. Cela ne justifie en rien l’action isolée de Me Sèye qui sème la zizanie dans notre appareil. Nous interpellons le président de la République sur cet homme qui, au crépuscule de sa vie, devait accompagner les convictions au lieu d’en imposer. C’est un has been politique et nous n’accepterons en aucun cas qu’il fragilise la dynamique unitaire qui est entrain de se tisser. »

Avec Senenews