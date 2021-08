Podor : Un muezzin de 83 ans arrêté par la gendarmerie à Walaldé

La situation à Walaldé est loin de connaître son épilogue si l’on en croit les informations recueillies sur place. Pour rappel, depuis quelques jours, plusieurs personnes sont convoquées par la gendarmerie de Demette concernant l’affaire de la commission d’instruction des pièces d’identité “chassée “par une partie de la population. Mardi dernier déjà, quatre personnes étaient placées en garde à vue avant d’être libérées.

Prenant cette libération comme une victoire, des populations ont jubilé et c’est justement lors de ces manifestations de joie qu’un coup de feu a été entendu et l’enquête menée par la gendarmerie aurait mené vers un vieux muezzin de 83 ans présumé auteur des coups de feu de “meukh dom”.

Selon certains, il s’agit là d’une pratique très courante pour manifester sa joie dans la contrée et ne méritant pas d’être amplifiée tandis que d’autres soutiennent le contraire.

Dans tous les cas, la tension reste latente entre frères du même village et tout ceci sur fond de rivalités entre deux candidats à la mairie, Moussa Sow coordinateur du Puma et Seybatou Aw député de la diaspora et homme d’affaires vivant en Côte d’Ivoire.

